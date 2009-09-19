Лычаковское кладбище может стать самым прибыльным предприятием Львова

Директор Львовского коммунального предприятия «Музей Лычаковское кладбище» Игорь ГАВРИШКЕВИЧ убежден, что Лычаковское кладбище имеет все возможности для того, чтобы стать самым прибыльным предприятием города Львова. Об этом он заявил на брифинге во Львове.

Как сообщил И.ГАВРИШКЕВИЧ, в 2008 году общий доход Историко-культурного музея-заповедника «Лычаковское кладбище» составлял 1 миллион 600 тысяч гривен.

«Мы планируем, что до конца этого года общий доход будет составлять 2 миллиона гривен. Плановые показатели первого полугодия мы уже выполнили и перевыполнили. Чистая прибыль на первое полугодие 2009 года планировалась в размере 50 тыс. гривен, однако мы ее уже превысили. Делаем много для того, чтобы стать самым прибыльным предприятием Львова. У нас есть очень большой перечень услуг», - отметил И.ГАВРИШКЕВИЧ.

При этом он рассказал, что самая дорогая услуга, которая предоставляется Львовским коммунальным предприятием «Музей Лычаковское кладбище» - место для захоронения вблизи центральной аллеи кладбища. «Но все эти места уже, фактически, выкуплены», - сообщил он.

«Самая дорогая услуга у нас - 40 тыс. грн. Она включает предоставление места для захоронения вблизи центральной аллеи, ритуальные услуги и уборку на 20 лет. Но эти услуги, фактически, уже все выкуплены», - сообщил И.ГАВРИШКЕВИЧ.

Вместе с тем, директор «Лычаковского кладбища», отметил, что, несмотря на большой спрос на элитные места, цены на них в ближайшее время подниматься не будут.

Справка УНИАН. Историко-культурный музей-заповедник «Лычаковское кладбище» - мемориальное кладбище во Львове площадью 40 га, которое существует с 1786 года. На кладбище - около 300 тысяч захоронений, расположенных на 86 полях.

10 июля 1990 года постановлением Львовского городского Совета народных депутатов территория Лычаковское кладбище была объявлена историко-культурным заповедником местного значения.

Кладбище стало последним приютом для многих известных людей, среди которых писатели Иван Франко, Маркиян Шашкевич, Григорий Тютюнник, Ирина Вильде, художники и скульпторы - Ярослава Музыка, Леопольд Левицкий, Елена Кульчицкая, Яков Гниздовский, Евгений Лысык, Виталий Гинзбург, композиторы - Владимир Івасюк, Игорь Билозир, Станислав Людкевич, Филарет Колесса, Николай Колесса, Анатоль Вахнянин, Анатолий Кос-Анатольский, артисты - Саломея Крушельницкая, Иван Рубчак, Василий Яременко, Надежда Доценко, Павел Кармалюк, Игорь Лацанич, Иван Мацялко и др.