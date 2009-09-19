Кабмин решил взять древесину на электронный учет

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию создания единой государственной системы электронного учета древесины. Соответствующее распоряжение (от 16 сентября 2009 г. №1090-р) опубликовано на официальном сайте КМУ.

Согласно распоряжению, концепция реализуется в два этапа. На первом этапе (2009—2010 годы) предусматривается, в частности, разработка положений; разработка и адаптация программного обеспечения процессов электронной маркировки и учета древесины; внедрение поштучной маркировки и ведения электронного учета круглых лесоматериалов непосредственно на лесосеках; оснастка лесохозяйственных предприятий средствами маркировки, мобильными терминалами для введения, считывания (сканирование) и передачи информации; формирование отраслевого электронного реестра для учета древесины во время ее реализации. А также организация учебы работников и руководителей лесохозяйственных предприятий; обеспечение защиты информации в информационных системах Госкомлесхоза и лесохозяйственных предприятий.

На втором этапе (2011 - 2012 гг.) предусматривается внедрение электронного учета древесины во время таксации и отведения лесосеки для рубки на пне, обеспечение применения автоматизированного контроля данных относительно объема фактического выхода заготовленной древесины; поштучной маркировки и ведения электронного учета круглых лесоматериалов, которые поступают из лесосек, в местах их складирования, хранения, переработки и отгрузки конечному потребителю; разработка и обеспечение функционирования системы подтверждения происхождения древесины.

Финансовое обеспечение реализации Концепции осуществляется за счет собственных средств лесохозяйственных предприятий, а также частично за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете на соответствующий год для обеспечения деятельности Госкомлесхоза, и других не запрещенных законом источников.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября премьер-министр, находясь с рабочей поездкой на Житомирщине, приняла участие в совещании по вопросам развития лесного хозяйства.