Кабмин решил взять древесину на электронный учет
На выполнение пойдет три года
Кабинет министров Украины одобрил Концепцию создания единой государственной системы электронного учета древесины. Соответствующее распоряжение (от 16 сентября 2009 г. №1090-р) опубликовано на официальном сайте КМУ.
Согласно распоряжению, концепция реализуется в два этапа. На первом этапе (2009—2010 годы) предусматривается, в частности, разработка положений; разработка и адаптация программного обеспечения процессов электронной маркировки и учета древесины; внедрение поштучной маркировки и ведения электронного учета круглых лесоматериалов непосредственно на лесосеках; оснастка лесохозяйственных предприятий средствами маркировки, мобильными терминалами для введения, считывания (сканирование) и передачи информации; формирование отраслевого электронного реестра для учета древесины во время ее реализации. А также организация учебы работников и руководителей лесохозяйственных предприятий; обеспечение защиты информации в информационных системах Госкомлесхоза и лесохозяйственных предприятий.
На втором этапе (2011 - 2012 гг.) предусматривается внедрение электронного учета древесины во время таксации и отведения лесосеки для рубки на пне, обеспечение применения автоматизированного контроля данных относительно объема фактического выхода заготовленной древесины; поштучной маркировки и ведения электронного учета круглых лесоматериалов, которые поступают из лесосек, в местах их складирования, хранения, переработки и отгрузки конечному потребителю; разработка и обеспечение функционирования системы подтверждения происхождения древесины.
Финансовое обеспечение реализации Концепции осуществляется за счет собственных средств лесохозяйственных предприятий, а также частично за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете на соответствующий год для обеспечения деятельности Госкомлесхоза, и других не запрещенных законом источников.
Как сообщал УНИАН, 17 сентября премьер-министр, находясь с рабочей поездкой на Житомирщине, приняла участие в совещании по вопросам развития лесного хозяйства.