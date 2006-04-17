Янукович хочет быть премьером на старте, а Тимошенко и на финише

Народный депутат, член политсовета Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ заявляет, что условием создания коалиции является назначение премьер-министром Виктора ЯНУКОВИЧА, первым вице-премьер-министром с функциями министра финансов Николая АЗАРОВА, вице-премьером по вопросам ТЭК Андрея КЛЮЕВА.

Кроме того, Партия регионов претендует на министерские должности в экономическом блоке, сказал Т.ЧОРНОВИЛ в интервью газете «Новый понедельник».

По мнению Т.ЧОРНОВИЛА, «Наша Украина» сегодня находится в политически сложном положении: Украина еще не имеет такой политической культуры, как в Германии, которая показала пример создания широкой коалиции.

Т.ЧОРНОВИЛ выразил готовность Партии регионов «понять политическую позицию «оранжевой» команды и даже сделать определенные шаги навстречу, разумеется, до определенной черты». Он назвал две полярные «точки отсчета»: первая - премьер В.ЯНУКОВИЧ, вторая - премьер Ю.ЕХАНУРОВ. «Но согласитесь, идти на такую откровенную капитуляцию, когда мы набрали в два с половиной раза больше голосов, чем НСНУ, мы не можем», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ. По его словам, вопрос о том, в чем Партия регионов может уступить, должен решать политсовет. Он также отметил, что «своеобразие» ситуации состоит в том, что Партия регионов предлагает стартовые условия, а лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО - стартовые и финишные одновременно. «В этом и заключается разница»,- сказал Т.ЧОРНОВИЛ.