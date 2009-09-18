Лидеры ЕС договорились о позиции по выплатам бонусов банкирам

Соответствующее предложение будет обнародовано на следующей неделе на саммите "Большой двадцатки" в США, сообщает Би-Би-Си.

Президент Франции Николя Саркози сообщил, что все главы стран-членов Евросоюза согласились в том, что выплата чрезмерных премий банковским топ-менеджерам подвергает банки огромным рискам.

Шведский премьер Фредерик Рейнфельдт заявил на встрече в Брюсселе, что выплаты бонусов банкирам должны быть напрямую связаны с их профессиональными заслугами.