Лидеры ЕС договорились о позиции по выплатам бонусов банкирам
05:09, 18 сентября 2009Общество
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Предложение приготовлено на саммит G-20
Соответствующее предложение будет обнародовано на следующей неделе на саммите "Большой двадцатки" в США, сообщает Би-Би-Си.
Президент Франции Николя Саркози сообщил, что все главы стран-членов Евросоюза согласились в том, что выплата чрезмерных премий банковским топ-менеджерам подвергает банки огромным рискам.
Шведский премьер Фредерик Рейнфельдт заявил на встрече в Брюсселе, что выплаты бонусов банкирам должны быть напрямую связаны с их профессиональными заслугами.
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