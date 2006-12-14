Кто стрелял в центре Житомира

Сотрудники уголовного розыска Житомирского горотдела милиции задержали в Житомирском районе гражданина Грузии, который 10 ноября устроил стрельбу в центре Житомира и ранил частного предпринимателя. Об этом УНИАН сообщили в центре связей с общественностью УМВС Украины по области.

Злоумышленник, подозреваемый в покушении на убийство частного предпринимателя из Житомира, задержан в одном из сел Житомирского района в частном доме жителя села, где он скрывался.

Задержанный обвиняется по ст.15 (покушение) и 115 (преднамеренное убийство) Уголовного Кодекса Украины. В доме, где задержан подозреваемый, милиция обнаружила и изъяла пистолет "Вальтер" 9 калибра и 23 патрона к нему, а также пистолет "Наган" 9 калибра и 47 патронов к нему. По данным милиции, задержанный 1966 году рождения, родился в Тбилиси и объявлен МВД Грузии в розыск за совершение преступлений.

Как раньше сообщал УНИАН, 10 ноября этого года в центре Житомира был ранен 36-летний частный предприниматель. По версии следствия, тогда произошло выяснение бизнес-отношений между частным предпринимателем и его знакомым с использованием огнестрельного оружия.