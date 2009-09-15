ЖЭКи Львова перестали быть убыточными и стали приносить доход

Коммунальные предприятия Львова, которые обслуживают жилищный фонд, то есть бывшие ЖЭКи, перестали быть убыточными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила во время пресс-конференции директор Департамента экономической политики Львовского городского совета Ирина КУЛИНИЧ.

В частности, отметила она, по результатам производственной деятельности в первом полугодии этого года, 87 львовских коммунальных предприятий получили прибыль, 25 - получили убыток и 5 львовских коммунальных предприятий сработали безубыточно.

«Чистый доход коммунальных предприятий по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 166 млн. грн. Мы вышли на уровень безубыточности работы коммунальных предприятий, бывших ЖЭКов, которые обслуживают жилищный фонд. Однако мы не ставим целью зарабатывать деньги, а предоставлять качественные услуги жильцам», - отметила И.КУЛИНИЧ.

Она также сообщила, что среднемесячная заработная плата работников коммунальных предприятий города за первое полугодие 2009 года составила 1474,1 грн., что на 270,9 грн. больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На коммунальных предприятия города работает 12 тысяч 200 человек. Почти на 400 человек, по сравнению с 2008 годом, меньше. Реформирование и реорганизация предприятий было болезненным шагом, но они дали результат. Предприятия стали безубыточными. Заработная плата дворников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла почти вдвое, а численность уменьшилась на 596 человек», - сказала И.КУЛИНИЧ.