Москаль взялся за депутатского сынка

18:00, 07 сентября 2009
Общество
2661 0

Дела закрывали каждый раз

Заместитель министра внутренних дел Украины – начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ просит поручить работникам Генеральной прокуратуры изучить уголовные дела и отказные материалы относительно Виталия ФАЙНГОЛЬДА, сына депутата Симферопольского городского совета Иосифа ФАЙНГОЛЬДА, и принять законное решение по ним.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму, в обращении к руководству Генпрокуратуры Г.МОСКАЛЬ сообщает несколько инцидентов.

По его данным, в 2002 году В.ФАЙНГОЛЬД с группой молодых людей совершил хулиганские действия в клубе «Два капитана» в Симферополе. Милиция возбудила уголовное дело, которое объединили с делом по факту совершения в сентябре 2008 года сыном депутата дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла мотоциклистка, и передали в прокуратуру автономии с последующим направлением в суд. «Однако в суд было направлено уголовное дело только по факту ДТП, а по хулиганским действиям со стороны В.ФАЙНГОЛЬДА. факт был незаконно закрыт», - отметили в милиции.

В 2005 году, утверждает начальник крымского милицейского главка, В.ФАЙНГОЛЬД из хулиганских побуждений избил и нанес телесные повреждения работнику прокуратуры. В возбуждении уголовного дела было незаконно отказано, отмечает милиция.

Кроме того, в том же году в органы внутренних дел обратилась гражданка с заявлением о том, что в гостинице «Салгир» в Симферополе В.ФАЙНГОЛЬД ее изнасиловал. В возбуждении уголовного дела отказано, подчеркнули в пресс-службе милиции Крыма.

По ее данным, в 2007 году в ресторане «Княжеская утеха» В.ФАЙНГОЛЬД из хулиганских побуждений избил и нанес телесные повреждения сотруднику спецподразделения «Беркут». «В возбуждении уголовного дела было незаконно отказано», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле Железнодорожный райсуд Симферополя приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении 25-летнего В.ФАЙНГОЛЬДА, в столкновении с автомобилем Bentley которого погибла байкерша Анна Мишуткина. У нее осталась малолетняя дочь. Отец А.Мишуткиной Александр ГОППЕ подал гражданский иск с требованием возместить 500 тыс. грн. морального ущерба. В.ФАЙНГОЛЬД готов выплатить 50 тыс. грн.

Как установили эксперты, В.ФАЙНГОЛЬД ехал на автомобиле со скоростью 171 километр в час. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего. В.ФАЙНГОЛЬД признал свою вину. Однако, при этом он заверил, что нажимал на тормоз. Суд опрашивает свидетелей происшествия.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter