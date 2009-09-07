Москаль взялся за депутатского сынка

Заместитель министра внутренних дел Украины – начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ просит поручить работникам Генеральной прокуратуры изучить уголовные дела и отказные материалы относительно Виталия ФАЙНГОЛЬДА, сына депутата Симферопольского городского совета Иосифа ФАЙНГОЛЬДА, и принять законное решение по ним.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму, в обращении к руководству Генпрокуратуры Г.МОСКАЛЬ сообщает несколько инцидентов.

По его данным, в 2002 году В.ФАЙНГОЛЬД с группой молодых людей совершил хулиганские действия в клубе «Два капитана» в Симферополе. Милиция возбудила уголовное дело, которое объединили с делом по факту совершения в сентябре 2008 года сыном депутата дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла мотоциклистка, и передали в прокуратуру автономии с последующим направлением в суд. «Однако в суд было направлено уголовное дело только по факту ДТП, а по хулиганским действиям со стороны В.ФАЙНГОЛЬДА. факт был незаконно закрыт», - отметили в милиции.

В 2005 году, утверждает начальник крымского милицейского главка, В.ФАЙНГОЛЬД из хулиганских побуждений избил и нанес телесные повреждения работнику прокуратуры. В возбуждении уголовного дела было незаконно отказано, отмечает милиция.

Кроме того, в том же году в органы внутренних дел обратилась гражданка с заявлением о том, что в гостинице «Салгир» в Симферополе В.ФАЙНГОЛЬД ее изнасиловал. В возбуждении уголовного дела отказано, подчеркнули в пресс-службе милиции Крыма.

По ее данным, в 2007 году в ресторане «Княжеская утеха» В.ФАЙНГОЛЬД из хулиганских побуждений избил и нанес телесные повреждения сотруднику спецподразделения «Беркут». «В возбуждении уголовного дела было незаконно отказано», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле Железнодорожный райсуд Симферополя приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении 25-летнего В.ФАЙНГОЛЬДА, в столкновении с автомобилем Bentley которого погибла байкерша Анна Мишуткина. У нее осталась малолетняя дочь. Отец А.Мишуткиной Александр ГОППЕ подал гражданский иск с требованием возместить 500 тыс. грн. морального ущерба. В.ФАЙНГОЛЬД готов выплатить 50 тыс. грн.

Как установили эксперты, В.ФАЙНГОЛЬД ехал на автомобиле со скоростью 171 километр в час. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего. В.ФАЙНГОЛЬД признал свою вину. Однако, при этом он заверил, что нажимал на тормоз. Суд опрашивает свидетелей происшествия.