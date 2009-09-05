В МИД жалуются, что Россия уклоняется от консультаций по выводу ЧФ РФ

Министерство иностранных дел Украины предложило Российской Федерации начать консультации о процедуре вывода российского Черноморского флота, но конструктивного ответа не получило.

Об этом заявил и.о. минстра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

«Позиция МИД регламентирована Конституцией Украины, в которой четко зафиксирована дата окончания пребывания ЧФ РФ на территории нашей страны. Исходя из этого, мы предложили российской стороне начать консультации относительно модальности вывода флота и подготовки к нему. Но, к сожалению, на сегодня у нас нет конструктивного ответа российской стороны», - заявил дипломат.

При этом В.ХАНДОГИЙ признал, что предусмотренный двусторонними договоренностями момент вывода ЧФ РФ является еще достаточно отдаленным, но напомнил, что задача перемещения флота является крайне масштабной и требует тщательной подготовки.

«У нас еще есть некоторый резерв времени, но наше предложение начать консультации (и по этому поводу есть соответствующие указы Президента) исходит из понимания того, что подобная масштабная акция - вывод флота в установленный украинской Конституцией срок - требует серьезной подготовки», - подчеркнул он.

Вместе с тем, В.ХАНДОГИЙ признал наличие определенного прогресса в процессе гармонизации условий пребывания ЧФ РФ на украинской территории.

«Мы предлагаем решение проблем, связанных с нашим НГО (навигационно-гидрографическим обеспечением) деятельности Черноморского флота. Не могу сказать, что мы не получаем ответов. На сентябрь планируется встреча экспертов по вопросам НГО. Мы договорились, что до конца этого месяца составим график проведения консультаций, заседаний рабочих групп по разным вопросам функционирования ЧФ РФ», - сообщил дипломат.

В.ХАНДОГИЙ также сообщил о будущих контактах со своим российским коллегой.

«Мы планируем встречу с министром ЛАВРОВЫМ в Нью-Йорке во время сессии Генассамблеи ООН, а также в начале октября в Харькове в рамках большого мероприятия - встречи представителей регионов под эгидой министерств иностранных дел», - сказал он.

Справка УНИАН. В соответствии с Большим морским договором, заключенным Украиной и Россией 28 мая 1997 года, ЧФ РФ может оставаться в Крыму до 28 мая 2017 года. Арендная плата за его пребывание сейчас составляет 97 млн. долларов в год.