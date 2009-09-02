В Запорожской области 22-летний парень из-за девушки расстрелял двух человек. Один погиб на месте, второй в тяжелейшем состоянии госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей ГУ МВД в Запорожской области, преступление было совершено накануне вечером в центре г. Днепрорудный (Васильевский р-н Запорожской обл.).

"В 16.30 в Васильевский райотдел милиции поступило сообщение о том, что в хирургическое отделение местной горбольницы доставлен мужчина 1986 г.р. с огнестрельным ранением. Выехав по адресу откуда доставили раненого сотрудники милиции обнаружили там труп мужчины 1983 г.р., причиной смерти которого так же стало огнестрельное ранение", - сообщили в ЦОС, отметив, что по подозрению в совершении данного преступления правоохранители разыскивают жителя Днепрорудного 1987 г.р., который согласно официальным данным милиции устроил стрельбу из-за девушки.

"На данный момент установлено, что конфликт возник из-за девушки, на почве неприязненных отношений", - констатировали в ЦОС.

С целью задержания подозреваемого в совершении преступления в Запорожской области введен в действие план "Сирена".