Печерский райсуд Киева взял под стражу бывшего офицера СБУ

Печерский районный суд Киева 28 августа по предоставлению Генеральной прокуратуры избрал меру пресечения бывшему офицеру СБУ Валентину КРИЖАНИВСКОГО - содержание под стражей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно решению суда, В.КРИЖАНОВСКИЙ будет находиться под арестом два месяца.

Как сообщал УНИАН, В.КРИЖАНОВСКИЙ обвиняется в использовании поддельных документов с целью реализации циркония и гафния, конфискованных в рамках расследования другого уголовного дела, которое привело к недополучению государственным бюджетом Украины значительных денежных средств. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» и ч. 4 ст. 189 «Вымогательство» Уголовного кодекса Украины.

В.КРИЖАНОВСКИЙ почти четыре года находился в розыске.

26 августа 2009 года он вместе со своим адвокатом пришел в Генпрокуратуру, где и был задержан.