Почему рыжие боятся стоматологов?

Американские ученые обнаружили, что рыжеволосые люди боятся посещения стоматолога сильнее остальных, и нашли генетическое обоснование этого факта.

Рыжий цвет волос обусловлен определенными разновидностями гена, кодирующего рецептор к меланокортину-1 (MC1R), ответственного за пигментацию. Вопреки существовавшей точке зрения о том, что этот ген активен лишь в коже, волосах и радужной оболочке глаза, недавние исследования показали, что он влияет также на отделы мозга, контролирующие болевые реакции, тревожность и страх.

Чтобы подтвердить роль гена MC1R в формировании указанных реакций, исследователи из Университета Луисвилля в штате Кентукки изучили связь рыжего цвета волос и соответствующих вариантов гена с реакцией людей на лечение зубов.

Выяснилось, что из 144 добровольцев наибольшую тревожность при посещении стоматолога демонстрировали носители соответствующих вариантов гена MC1R. Они же старались избегать лечения зубов вдвое чаще остальных участников эксперимента.

Носителями изучаемых вариантов гена оказались 65 из 67 рыжеволосых. В то же время, один из этих вариантов обнаруживался лишь у четверти из 77 темноволосых участников исследования.

На основании полученных результатов группа ученых под руководством Кэтрин Бинкли (Catherine Binkley) порекомендовала стоматологам обращать больше внимания на психологическую подготовку рыжих пациентов к предстоящему лечению.

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