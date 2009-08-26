Тимошенко едет на АНТК им.Антонова
21:34, 26 августа 2009Общество
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Завтра, в 9.00
Завтра, 27 августа в 2009 г., премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО встретится с трудовым коллективом государственного предприятия "Авиационный научно-технический комплекс имени Антонова" и посетит комплекс проектирования самолетов.
Как сообщает Правительственный портал, начало встречи в 9:00.
Место проведения: АНТК имени Антонова, улица Туполева, 1.
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