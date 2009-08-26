В Киеве с понедельника подорожает хлеб

Один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в Киеве - компания "Киевхлеб" - планирует повысить на 5% цены на массовые сорта хлеба с 31 августа т.г. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что с 31 августа планируется 5% повышение цен на массовые сорта хлеба всеми предприятиями компании.

Справка УНИАН. ОАО "Киевхлеб" создано на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 г. В состав предприятия входят 17 хлебопекарских предприятий (девять в г.Киев и восемь - в Киевской обл.), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и "Киевхлебпостач".

Мощность "Киевхлеба" составляет более 1,7 тыс. тонн в сутки хлебобулочных и 12,6 тыс. тонн в год кондитерских изделий, а ассортимент насчитывает 470 наименований хлебобулочных и 460 кондитерских изделий.

23,956% акций ОАО "Киевхлеб" принадлежит ЗАО "Фининвестгруп" (Киев), 17,2% - ЗАО "Хлеб Киева" (Киев), 24,227% - ООО "Гарон" (Киев), 11,122% - ООО "Проминвест-технология" (Киев), 16,748% - физлицу Виталию ЕФРОСИНИНУ.