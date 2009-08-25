Украинскому сыру придется в России туго

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 20 августа, пошлина на сыры устанавливается в размере 15%, но не менее 0,5 евро за 1 кг. Она будет действовать в течение 6 месяцев. Постановление вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования.

В настоящее время ставка ввозной таможенной пошлины применяется в зависимости от заявляемой таможенной стоимости сыра: при стоимости сыра до 1,65 евро за 1кг - 0,7 евро за 1 кг, от 1,65 евро до 2 евро за 1 кг - 0,65 евро за 1 кг, свыше 2 евро за 1 кг - 0,3 евро за 1 кг.

Как сообщалось ранее, пошлины повышены по инициативе Минсельхоза РФ, который считает, что эта мера позволит поддержать российских сыроделов и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны.

В свою очередь, эксперты молочного рынка не раз обвиняли зарубежных сыроделов в демпинге на российском рынке.

Дело