На Винничине, как в Дании - школьная котельная работает на соломе

В селе Вахновка Липовецкого района Винницкой области построена школьная котельная, которая работает на соломе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ.

По его словам, школьная котельная была оборудована котлом производства компании "Югтеплоэнергомонтаж" по лицензии датской фирмы "Passat Energy" мощностью 300 кВт, что позволит ежегодно экономить около 155 тыс. куб. м природного газа.

А.ДОМБРОВСКИЙ уточнил, что строительство такой котельной обошлось бюджету области в 180 тыс. гривен. "Для отопления и обеспечения школы горячей водой будет необходимо около 240 тонн соломы, в среднем 2,9 тонны тюкованной соломы будет заменять 1 тыс. куб. м газа, при этом КПД котельной составляет 82%", - добавил он.

А.ДОМБРОВСКИЙ также сообщил, что жители Вахновки не воспринимали это нововведение, считая, что таким образом село возвращается в XIX век. "Когда школьная котельная заработала, жители села убедились в ее эффективности. Соломенные тюки как энергетическое топливо являются привычным топливом для европейских стран и, скажем, значительная часть жилого сектора столицы Дании Копенгагена – отапливается именно за счет использования энергии соломы, которой в нашей области хватает", - добавил он.