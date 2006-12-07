Богдан Ступка удостоен премии ”Триумф”

Народный артист Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан СТУПКА стал лауреатом премии "Триумф", основанной одноименным благотворительным фондом (Россия).

Как передает «5-й канал», эту премию присуждают за выдающиеся достижения в литературе и искусстве.

Церемония награждения состоится 22 января в Москве. Кроме статуэтки "Золотой эльф", Б.Ступка получит 50 тысяч долларов.

Среди нынешних "триумфаторов", кроме украинского актера - композитор София Губайдуллина, кинорежиссер Эльдар Рязанов, поэт и композитор Юрий Шевчук.

Жюри премии в этом году возглавлял тележурналист Владимир Познер. В жюри входили актрисы Алла Демидова и Инна Чурикова, писатели Василий Аксенов и Михаил Жванецкий, директор Государственного музея искусств имени Пушкина Ирина Антонова, режиссер Сергей Бодров, музыкант и дирижер Владимир Спиваков.