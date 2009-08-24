Жители Луцка в вышиванках составили слово «Украина»

Жители Луцка в вышиванках на главной площади города – Театральный майдан - составили слово «Україна».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции «Украинская вышиванка», которая уже в третий раз проходит в Луцке, приняли участие около 500 человек.

В общей сложности на Театральном майдане присутствовали свыше двух тысяч человек.

После акции состоялось награждение ее участников в различных номинациях, в частности «Самая массовая семья» «Самый уважаемый участник» «Самый маленький участник» «Самая оригинальная вышиванка» «Древняя сорочка» «Самый патриотические дедушка и бабушка» и тому подобное.

«Мы в очередной раз продемонстрировали всему миру, что мы настоящие украинцы», - отметил городской председатель Луцка Богдан ШИБА.

Обращаясь к присутствующим, он призвал всех оставаться настоящими украинцами не только внешне, но и душой и сердцем подтверждать свою любовь, уважение и преданность Родине.

Как сообщал УНИАН, впервые акция «Украинская вышиванка» состоялась в Луцке в 2007 году. Тогда был составлен «тризуб», а в прошлом году - слово «Луцьк».