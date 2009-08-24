Украина отказалась от дополнительной проверки граждан Молдовы на молдавско-украинской границе на предмет подтверждения финансового обеспечения, сообщили РосБизнесКонсалтингу в МИД Молдовы.

Там уточнили, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы было проинформировано послом Украины в Кишиневе, что принято решение отказаться от применения дополнительных финансовых проверок на молдавско-украинской границе.

В этой связи МИД Молдовы выразил удовлетворение диалогом по данному вопросу, состоявшимся между внешнеполитическими ведомствами, и надежду, что в ближайшее время Молдова официально будет исключена из перечня стран, включенных в соответствующее постановление правительства Украины.

Ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе телефонного разговора с Президентом Молдовы Владимиром ВОРОНИНЫМ заявила, что Украина исключит Молдову из списка стран, чьи граждане с 25 августа 2009 года обязаны будут предъявлять финансовое обеспечение на период пребывания в Украине.

Она выразила готовность внести соответствующее предложение уже на ближайшее заседание Кабинета министров.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что совершенно неоправданно включение Молдовы в число стран "миграционного риска" и введение по отношению к ее гражданам столь несправедливых дискриминационных мер.

Как сообщалось, Украина с 25 августа вводит выборочный контроль финансов для граждан из стран с высокой степенью риска незаконной миграции, в число которых входит 90 государств: 85 стран Африки, Азии и Ближнего Востока, а также Киргизия, Молдовы, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Въезжающим в Украину из этих регионов необходимо иметь 12,6 тыс. грн. в расчете на месяц пребывания в стране. Предусматривается, что эту сумму необходимо иметь при себе вне зависимости от срока пребывания в Украине.