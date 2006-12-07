Посол Великобритании вручит приз победителю конкурса “Книга года Би-Би-Си”

В пятницу, 8 декабря в 18-00 состоится финал конкурса “Книга года Би-Би-Си”. В программе: объявление победителя и церемония вручения премии. Приз победителю вручит Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Тим Барроу (Британский совет в Украине, ул..Сковороды, 4/12, 3-й этаж, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 490-56-00, 490-56-20.