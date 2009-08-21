Ющенко поздравил мусульман Украины
18:17, 21 августа 2009Общество
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Начинается священный месяц
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил мусульман Украины с праздником священного месяца Рамазан.
Текст приветствия размещен на официальном сайте главы государства.
Как отметил глава государства, “время молитвы и пост, наполненный глубоким духовным содержанием, укрепляет веру, дает силы и надежду на счастливое будущее”.
“Искренне желаю всем нам веры во Всевышнего и любви к ближнему. Убежден, что вместе мы победим все невзгоды и трудности, сделаем Украину успешной и процветающей”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
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