Ющенко поздравил мусульман Украины

18:17, 21 августа 2009
Общество
881 0

Начинается священный месяц

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил мусульман Украины с праздником священного месяца Рамазан.

Текст приветствия размещен на официальном сайте главы государства.

Как отметил глава государства, “время молитвы и пост, наполненный глубоким духовным содержанием, укрепляет веру, дает силы и надежду на счастливое будущее”.

“Искренне желаю всем нам веры во Всевышнего и любви к ближнему. Убежден, что вместе мы победим все невзгоды и трудности, сделаем Украину успешной и процветающей”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter