Киевсовет не поддержал решение об отмене новых тарифов

В Киевсовете не поддержан проект решения фракции “Наша Украина” об отмене новых коммунальных тарифов в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в то время, когда депутаты межфракционного объединения «Демократический Киев» блокировали трибуну Киевсовета, городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поставил на голосование проект решения, предложенный лидером “Нашей Украины” в Киевсовете Дмитрием АНДРИЕВСКИМ. Поскольку все депутаты от фракций “НУ”, БЮТ и блока Кличко не были на своих местах, то по результатам голосования проект не был поддержан ни одним из этих депутатов, а также депутатами других фракций.

Сославшись на это, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что этот проект решения не нашел поддержки, а следовательно, должен рассматриваться проект решения, внесенный в повестку дня по его предложению.

Депутаты “Демократического Киева” продолжили блокирование трибуны, а также президиума Киевсовета. Между тем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ согласился поставить во второй раз на голосование проект от «Нашей Украины», но депутаты не разошлись по своим местам и продолжали блокирование.

После этого ЧЕРНОВЕЦКИЙ провел переговоры с Д.АНДРИЕВСКИМ, и после этого в заседании был объявлен перерыв на 15 минут.

Как сообщалось, проект решения Д.АНДРИЕВСКОГО предусматривал отмену решения о повышении коммунальных тарифов в Киеве в 3,4 раза с 1 декабря. Также документом предлагалось создать комиссию Киевсовета по изучению правильности начисления тарифов. Кроме того, в проекте решения предусматривалось обязать КГГА проводить поэтапное повышение тарифов, не более чем в 1,5 раза.