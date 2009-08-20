Милиция подозревает, что львовский бизнесмен инсценировал свое похищение

Директор строительной компании «Львоввикнопласт» Александр РЕШЕТНИКОВ мог инсценировать свое похищение.

Об этом сказал корреспонденту УНИАН начальник ГУ МВД Украины во Львовской области, генерал-лейтенант милиции Василий ПИСНЫЙ.

«Сейчас мы проверяем достоверность информации о похищении А.РЕШЕТНИКОВА и отрабатываем места, где он может находиться. В этом направлении уже есть наработка подразделениями уголовного розыска и УБОПа. Результаты расследования на данном этапе будут обнародованы уже в начале следующей недели», - отметил В.ПИСНЫЙ.

По его словам, в расследование данного дела также вовлечены специалисты Интерпола, поскольку стражи порядка допускают, что господин РЕШЕТНИКОВ на данный момент может находиться за рубежом.

«Есть такая версия, что бизнесмен РЕШЕТНИКОВ находится за рубежом, мы ее проверяем», - отметил В.ПИСНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в правоохранительные органы поступило заявление родственников А.РЕШЕТНИКОВА о том, что он был похищен во Львове во время выхода из больницы группой из пяти человек в масках. Они схватили мужчину и затолкали в микроавтобус, который скрылся в неизвестном направлении.