Начальник Генштаба недоволен готовностью к параду

Шагают на тройку - начальник Генерального штаба Сергей Кириченко недоволен готовностью военных к торжественному параду

Он экзаменовал военнослужащих, которые 24 августа пройдут по Крещатику. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины заверил, что через несколько дней ошибки удастся исправить и в День Независимости военные предстанут во всей красе.

Накануне главную улицу столицы били сапогами участники будущего главного военного парада страны. Техника асфальт не портила. Бронированные машины уже готовы к празднику, возле каждой из них стоят специалисты. Начальник генштаба заверяет: танки и бронетранспортеры будут сверкать и радовать глаз. Пока неизвестно, будут ли украинцы любоваться стальными птицами. Летчики пока нарезают круги вокруг Киева и по оценкам специалистов готовы пролететь над праздничной толпой 24 августа. Но пока военные ждут решения Президента. Говорят, свое слово глава государства скажет сегодня.

ICTV