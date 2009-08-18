Тернопольский облсовет готовит свержение мэра и горсовета

Тернопольский областной совет инициирует досрочное прекращение полномочий мэра Тернополя Романа ЗАСТАВНОГО, горисполкома и городского совета в связи с допущением ситуации, возникшей в городе с невывозом мусора.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии облсовета. За решение проголосовали 87 из 96 присутствующих депутатов, 5 воздержалось, 4 не голосовали.

Одним из пунктов решения, предложенным председателем фракции ВО “Свобода” Олегом СИРОТЮКОМ, предусмотрено рекомендовать председателю Тернопольской облгосадминистрации в соответствии с законом об органах местного самоуправления поднять перед Верховной Радой вопрос о досрочном прекращении полномочий городского председателя Тернополя и городского совета.

Еще одним пунктом, который предложил заместитель председателя фракции Партии регионов в облсовете Петр ГОЧ, предусмотрено обращение облсовета в Верховную Раду об инициировании досрочного прекращения полномочий городского председателя и городского совета за бездеятельность.

Депутаты также приняли решение обратиться в прокуратуру и милицию с просьбой изучить деятельность чиновников облгосадминистрации и городского совета, ответственных за экологическую ситуацию в области, в частности, на Малашевской мусоросвалке, на предмет служебной небрежности.

Также облсовет признал работу городского председателя Тернополя, городского совета, облгосадминистрации, областного управления окружающей среды о прекращении работы Малашевской мусоросвалки, которую запрещено использовать с 1997 года, неудовлетворительной, а также признал сложившуюся в Тернополе в связи с блокированием крестьянами полигона в Малашевцах ситуацию, критической.

Городскому совету Тернополя рекомендовано рассмотреть пути выхода из критической ситуации, а облгосадминистрации - подать на рассмотрение облсовету в месячный срок программу обращения с твердыми бытовыми отходами, которой в области до сих пор нет.

Также облгосадминистрации рекомендовано найти участок за пределами населенного пункта и передать его коммунальному предприятию областного совета для обустройства полигона и строительства мусороперерабатывающего завода.

Кроме того, депутаты предусмотрели обращение в Кабинет Министров с просьбой выделить средства из стабилизационного фонда на решение критической ситуации в Тернополе.

Как сообщал УНИАН, 1 августа жители прилегающих к Малашевской мусоросвалке сел перекрыли дорогу на свалку, следовательно мусор из Тернополя не вывозится туда уже 18-й день. На сегодняшний день мусор вывозится на другие полигоны, но не полностью, поскольку договоренности мэрии Тернополя с другими населенными пунктами о приеме мусора периодически срываются.

Официально Малашевская мусорная свалка закрыта для использования с 1997 года.