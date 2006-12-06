Харьковский горсовет обстреляли

Сегодня утром в центре Харькова возле здания городского совета произошла стрельба.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД в Харьковской области, около 10.30 к работникам ГАИ, которые несут службу в районе станции метро «Советская», обратился работник горисполкома, очевидец событий, которые произошли вблизи госучреждения. Он сообщил, что неизвестные лица на автомобиле «Фольксваген» белого цвета несколько минут назад совершили стрельбу по зданию горисполкома и горсовета.

По данным ЦОС, работники ГАИ, которые оперативно прибыли на место происшествия, задержали трех человек. Один из задержанных находился в состоянии алкогольного опьянения. У одного из мужчин работники милиции изъяли пистолет для стрельбы резиновыми пулями. Эти люди были приглашены в Центральный отдел милиции Дзержинского райотдела Харькова для дачи объяснений и установления их причастности к стрельбе.

В настоящее время работниками милиции опрошены свидетели и очевидцы происшествия, назначен ряд соответствующих экспертиз, сообщили в ЦОС.