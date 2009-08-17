В Горловке откроют монумент первой в мире династии космонавтов

29 августа в городе Горловке Донецкой области будут торжественно открыты монумент и аллея первой в мире династии космонавтов ВОЛКОВЫХ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Донецкой областной госадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Губернатор напомнил, что уроженец города Горловки Александр ВОЛКОВ стал космонавтом, а его сын Сергей ВОЛКОВ продолжил дело отца и тоже стал космонавтом. «Впервые в истории космонавтики появилась династия космонавтов – ВОЛКОВ старший и ВОЛКОВ младший», - сказал В.ЛОГВИНЕНКО.

Справка УНИАН. А.ВОЛКОВ – летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза родился в 1948 году в городе Горловка Донецкой области. Окончил Харьковское высшее военно-авиационное училище летчиков. А.ВОЛКОВ три раза совершал полеты в космос - в 1985, 1988 и в 1991 годах.

С.ВОЛКОВ – первый в мире космонавт во втором поколении, Герой Российской Федерации родился в 1973 году в городе Чугуеве Харьковской области. Полет в космос совершил в апреле-октябре 2008 года.