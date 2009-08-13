Затонула казацкая чайка «Спас»
09:38, 13 августа 2009Общество
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На месте происшествия обнаружено нефтяное пятно
В Херсоне затонула казацкая чайка «Спас».
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государстенной администрации.
Согласно сообщению, это произошло в ночь на 12 августа в одном из затонов на левом берегу Днепра напротив Херсона.
На месте происшествия обнаружено нефтяное пятно 30 х 40 м. Место ограждено бонами и обработано специальным сорбентом, угроз окружающей среде нет.
Причина аварии пока не установлена. Поднимать судно со дна планируется 14 августа.
Чайка «Спас» построена во Львове, спущена на воду в 2006 г.
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