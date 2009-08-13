В Херсоне затонула казацкая чайка «Спас».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государстенной администрации.

Согласно сообщению, это произошло в ночь на 12 августа в одном из затонов на левом берегу Днепра напротив Херсона.

На месте происшествия обнаружено нефтяное пятно 30 х 40 м. Место ограждено бонами и обработано специальным сорбентом, угроз окружающей среде нет.

Причина аварии пока не установлена. Поднимать судно со дна планируется 14 августа.

Чайка «Спас» построена во Львове, спущена на воду в 2006 г.