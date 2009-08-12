В Черкасской области раскопали готский некрополь

Древний готский некрополь конца III - начала IV в. н.э. раскопали исследователи в селе Легедзине Тальновского района Черкасской области. Это захоронение относится к черняховской культуре.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель Государственного историко-культурного заповедника "Трипольская культура" Владислав ЧАБАНЮК, на месте обнаружения некрополя жили зажиточные люди, вели торговлю с Римом, знали гончарство и пользовались железным инструментом. Всего откопали 25 захоронений. В могилах археологи нашли свидетельство смешения готской и кочевой сарматской культур, отыскали металлические украшения, посуду, остатки одежды. Руководил раскопками профессор Института археологии НАН Украины Борис МАГОМЕДОВ.

Справка УНИАН. Государственный историко-культурный заповедник "Трипольская культура" созданный в 2002 году, находится в Черкасской области. В состав заповедника входят территории 11 поселений времен трипольской культуры. Площадь заповедника - 2045 гектаров. Среди них - Тальянки (450 гектаров), Майданецкое (200 гектаров), Веселый Кут (150 гектаров) Глыбочек, Песчаная, Оноприевка - Тальновского района, Косенивка, Доброводы, Аполянка - Уманского района, Вильховец (180 гектаров), Чичиркозивка - Звенигородского района. Между селами Легедзине и Тальянки находится крупнейшее в Европе поселение времен трипольской культуры - 450 га.