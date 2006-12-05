Тимошенко: в стране патовая ситуация и политический каннибализм

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что у нынешней власти не хватает гражданского мужества создать в стране оппозицию с сильным статусом.

Об этом она заявила в интервью международному еженедельнику «Профиль Украина».

«Закон об оппозиции не будет рассмотрен в ближайшее время – у нынешней власти не хватает гражданского мужества создать в стране оппозицию с сильным статусом, с определенными правами и ответственностью», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, депутаты фракции Партии регионов «прилагают все силы, чтобы убрать из закона об оппозиции элементы, которые дают оппозиции право контроля. Например, они отказались даже от норм собственного законопроекта, где предусматривалось, что оппозиция должна возглавить бюджетный комитет, формировать Счетную палату Верховной Рады. Они хотят создать бесконтрольную власть, которая в результате будет разлагать и себя, и общество».

Говоря о взаимодействии ветвей власти после конституционной реформы, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «сегодня в стране патовая ситуация, когда Президент и премьер находятся в оппозиции друг к другу». В частности, по ее словам, в парламенте коалиция создается между политическими силами, являющимися радикальными идеологическими антагонистами. «В этой ситуации ни у Президента, ни у премьера нет времени заниматься государственными вопросами, потому что они круглосуточно должны защищать имеющиеся у них полномочия и противостоять попыткам оппонента оттяпать их», считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что «конституционная реформа породила политический каннибализм – кто кого из конкурирующих центров влияния съест в первую очередь. Эффективность управления страной принесена в жертву политическому проекту прошлого режима». По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, нужно приложить огромные силы, чтобы из власти убрать дуализм. «Убрать совершенно не рабочую и не совместимую с качественным государственным управлением модель», – заключила Ю.ТИМОШЕНКО.