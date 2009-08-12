Стоимость обучения в вузах может снизиться

Антимонопольный комитет Украины предполагает, что часть вузов страны уже в сентябре текущего года могут снизить цену за обучение. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал и. о. главы АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на совещании в Харьковской ОГА.

Говоря о предпосылках к этому, А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что АМКУ по собственной инициативе начал изучение рынка образовательных услуг, в частности, обоснованность размеров взимаемой платы за обучение в вузах. Для проверки комитет отобрал специальности "Правоведение" и "Стоматология" в 25 лучших вузах страны по рейтингу Минобразования, в том числе в Национальной юридической академии, Харьковском медуниверситете, КНУ им. Т.Шевченко и др.

Пока что у АМКУ нет оснований говорить о том, "действительно ли плата там завышена". Но выяснилось, что, например, в Национальной юракадемии и Харьковском медуниверситете плата за обучение по сравнению с прошлым годом выросла на 20%.

В связи с этим комитет рекомендовал вузам самостоятельно "перепроверить обоснованность повышения цен и определиться, до какого уровня их можно снизить".

А.МЕЛЬНИЧЕНКО полагает, что одной из причин роста стоимости образования является отсутствие методики формирования цен на образовательные услуги. "Вузы включают в свои затраты и расходы на капитальное строительство и аренду", - подчеркнул глава ведомства. По его словам, АМКУ отправил в Минобразования перечень статей, которые можно включать в калькуляцию при расчете стоимости обучения.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что на недавней коллегии АМКУ, где шла речь о стоимости обучения, присутствовал один из руководителей Минобразования. "И я надеюсь, что в 2010 г. методика расчета цены этих услуг поменяется", - добавил руководитель комитета. Он также заявил о готовности привлекать к ответственности тех представителей отрасли образования, кто не будет заниматься снижением высоких цены за обучение.