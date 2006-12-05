На время зимних праздников ”Укрзалізниця” ввела 18 дополнительных поездов

"Укрзалізниця" решила ввести 18 дополнительных поездов в период новогодних и рождественских праздников.

На Южной железной дороге решено пустить 2 дополнительных поезда: N 545/546 "Харьков-Симферополь" с отправлением из Харькова 29 и 30 декабря и из Симферополя 30 и 31 декабря, а также дневной поезд N 175/176 "Харьков-Симферополь", который будет курсировать с 28 по 30 декабря.

Пять дополнительных поездов вводятся на Одесской железной дороге: N 432/431 "Одесса-Харьков" с отправлением из Одессы в период с 27 декабря по 14 января и из Харькова с 28 декабря по 15 января, N 230/229 "Одесса-Львов" с отправлением из Одессы с 28 декабря по 10 января (кроме 31 декабря и 6 января) и из Львова с 29 декабря по 11 января (кроме 1 и 7 января), N 267/268 "Херсон-Львов" с отправлением из Херсона с 21 декабря по 9 января по нечетным дням (кроме 31 декабря) и из Львова с 28 декабря по 10 января по четным дням, N 558/557 "Одесса-Ужгород" с отправлением из Одессы с 27 декабря по 10 января (кроме 31 декабря) и из Ужгорода с 28 декабря по 11 января (кроме 1 января), N 291/292 "Херсон-Киев" с отправлением из Херсона с 27 декабря по 10 января (а также 12 и 14 января) ежедневно (кроме 31 декабря) и из Киева с 28 декабря по 11 января (а также 13 и 15 января) ежедневно (кроме 1 января).

Поезд N 561/562 "Дебальцево (Донецкая область)-Донецк-Ковель (Волынская область)" с отправлением из Дебальцево 17, 20, 23, 26, 29 декабря, 2, 5, 8, 10, 13,16, 19, 22, 25, 28 января и из Ковеля 18, 21, 24, 27, 30 декабря и 3, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 января введут на Донецкой железной дороге.

На Юго-Западной железной дороге появятся 4 поезда: N 286/285 "Киев-Симферополь" с отправлением из Киева с 26 декабря по 21 января (кроме 31 декабря и 6 и 7 января) и из Симферополя с 27 декабря по 22 января (кроме 1, 7 и 8 января), N 207/208 "Киев-Ужгород" с отправлением из Киева с 22 декабря по 13 января (кроме 31 декабря и 6 января) и из Ужгорода с 23 декабря по 10 января (кроме 1 и 7 января), N 537/538 "Киев-Ужгород" с отправлением из Киева с 28 декабря по 9 января (кроме 21 декабря и 6 и 7 января) и из Ужгорода с 29 декабря по 10 января (кроме 1, 7 и 8 января), N 663/664 "Киев-Луцк" с отправлением из Киева 22, 28, 30 декабря и 2, 4, 8 января и из Луцка 23, 29 и 31 декабря и 3, 5 и 9 января.

Дополнительно пустить 5 поездов решено на Приднепровской железной дороге: N 26/25 "Евпатория-Москва" с отправлением из Евпатории с 25 декабря по 14 января (кроме 31 декабря), и из Москвы с 27 декабря по 16 января (кроме 1 января), N 292/291 "Симферополь-Москва" с отправлением из Симферополя 27, 28 и 29 декабря и из Москвы 29, 30 и 31 декабря, N 146/145 "Симферополь-Киев" с отправлением из Симферополя с 21 декабря по 10 января ежедневно и из Киева с 23 декабря по 21 января ежедневно, N 74/73 "Кривой Рог-Москва" с отправлением из Кривого Рога с 25 декабря по 15 января по нечетным дням и из Москвы с 26 декабря по 16 января по четным, N 204/203 "Феодосия-Москва" с отправлением из Феодосии с 26 декабря по 21 января по четным и из Москвы с 27 декабря по 13 января по нечетным.

На Львовской железной дороге пустят один поезд N 274/273 "Ивано-Франковск-Киев" с отправлением из Ивано-Франковска с 27 декабря по 19 января ежедневно (кроме 31 декабря и 6 января) и из Киева с 28 декабря по 20 января ежедневно (кроме 1 и 7 января).

По сообщению пресс-службы "Укрзалізниці", наиболее напряженными днями традиционно станут 28, 29 и 30 декабря, когда пассажиры массово едут в регионы, и 3, 7, 8 и 9 января, когда они возвращаются домой.

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