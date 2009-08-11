Нацбанк снизил учетную ставку

Правление Нацбанка решило снизить учетную ставку с 11% до 10,25%, отреагировав на снижение темпов инфляции в июле. Однако банкиры утверждают, что это решение центробанка не повлияет на стоимость кредитов, зависящих от депозитных ставок. Такой шаг лишь поможет Кабмину сэкономить на реструктуризации долгов госпредприятий, которые конвертируют кредиты в ценные бумаги, привязанные к учетной ставке.

Как сообщает Коммерсантъ-Украина, вчера правление НБУ решило снизить с 12 августа учетную ставку на 0,75 процентных пункта – с 11% годовых, установленных 15 июня, до 10,25%. Кроме того, по словам источника Ъ, регулятор утвердил план мероприятий по реализации изменений, внесенных Верховной радой 24 июля в закон "О банках и банковской деятельности".

Понижение учетной ставки Нацбанк поясняет нисходящим дефляционным трендом при усилении угрозы рецессии экономики. "Спад экономики ослабляется медленнее, чем тормозится инфляция",– заявлял ранее руководитель группы советников НБУ Валерий Литвицкий. Он также добавлял, что снижение учетной ставки должно привести к удешевлению бланкового и обеспеченного рефинансирования НБУ, но пока такое решение не принято. На 11 августа стоимость обеспеченных гособлигациями кредитов НБУ установлена на уровне 16%, без обеспечения – 18%. При удешевлении рефинансирования на 0,75% его цена все еще будет превышать среднегодовую инфляцию (июль к июлю – 15,5%, что выше чем в июне – 15%). Рост среднегодовой инфляции объясняется тем, что если в июле 2009 года потребительские цены упали на 0,1%, то год назад – на 0,5%.

Решение Нацбанка последовало спустя два месяца после последнего понижения учетной ставки на 1 процентный пункт – до 11% 15 июня. До этого ставка сохранялась неизменной с 30 апреля 2008 года. Эксперты называют учетную ставку в Украине индикативным показателем, которым регулятор пытается ориентировать банки при установлении стоимости кредитов, но утверждают, что ее снижение не окажет прямого влияния на рынок. "На банках это не скажется, так как учетная ставка мало влияет на бизнес – от нее не зависит цена пассивов банков",– отметила и. о. председателя правления Индекс-банка Евгения Чемерис. Банкиры поясняют, что не смогут опустить ставки по кредитам, зависящие от стоимости депозитов и фондирования. "Если снижается учетная ставка, а нет удешевления рефинансирования, то такой шаг – как мертвому припарка, притом что кредитовать практически никого нельзя,– заявил директор департамента казначейства одного из крупнейших банков.– Но и рефинансирование в Нацбанке сейчас получить невозможно ни по какой цене. А как выдавать кредиты дешевле, если даже Минфин продает ОВГЗ под 28%?".

Решение регулятора банкиры поясняют требованиями Кабмина снизить ставку, цитируя заявление премьера Юлии Тимошенко о намерении НБУ снизить стоимость ресурса до 8%. Казначеи говорят, что от понижения ставки сейчас выиграют только государственные компании. "Это повлияет на стоимость долгов некоторых госпредприятий, которые рестуктуризируют кредиты, и при конвертации их в ценные бумаги ориентируются на учетную ставку,– поясняет Евгения Чемерис.– Хотя банки еще тяжелее будут вести переговоры о реструктуризации, но пойдут на нее, ожидая в перспективе получить хоть что-то, обеспеченное облигациями. Поэтому со снижением ставки сэкономит государство". На 0,75% снизится и обслуживание кредитов рефинансирования, полученных у Нацбанка рекапитализированными банками – банком "Киев", Родовид Банком и Укргазбанком. Эти кредиты могут быть продлены на семь лет.