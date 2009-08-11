Угроза цунами объвлена в Индии, Индонезии, Таиланде
А в Японии цунами уже была, но маленькая
В центральной части Японии в префектуре Шизуока, к которой относится столица страны - Токио, в ночь на вторник, 11 августа, произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает AFP.
Эпицентр подземных толчков, по данным Метеорологической службы Японии, находился в Тихом океане.
В связи с землетрясением, сообщает Reuters, руководство АЭС Хамаока, расположенной в 160 километрах к юго-западу от Токио на тихоокеанском побережье, приняло решение приостановить работу двух блоков, чтобы проверить их состояние.
После землетрясения на некоторых участках прибрежной полосы в префектуре Шизуока было зафиксировано цунами с высотой волны не более 40 сантиметров.
Одновременно с сообщение о землетрясении в Японии стало известно о мощных подземных толчках в Индийском океане около Андаманских островов магнитудой 7,6. В связи с землетрясением объявлена угроза возникновения цунами в Индии, Мьянме, Индонезии, Таиланде и Бангладеш.