Янукович: в Украине все хорошо, осталось убрать дублирование полномочий

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в Украине созданы все предпосылки для необратимого демократического развития страны, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

В своем выступлении в Центре стратегических исследований в США В.ЯНУКОВИЧ, в частности, отметил, что сегодня в Украине создана конкурентная среда со свободными СМИ, действенной системой сдерживания и противовесов, когда Президент и большинство Верховной Рады относятся к разным политическим силам, сильной оппозицией и Конституционным Судом. Все это создает предпосылки для поступательного демократического развития Украины.

По словам премьер-министра, сегодня необходимо обеспечить дальнейшее развитие конституционной реформы, а также оптимальный режим функционирования государственных институтов с целью избежания лишних противостояний и дублирования полномочий. В качестве примера таких действий В.ЯНУКОВИЧ привел опыт основания Соединенных Штатов Америки. “Нам порой не хватает толерантности, как у основателей США, когда во имя высоких идеалов демократии и свободы они нашли в себе силы отодвинуть на задний план все второстепенное, личное, и по каждому непростому вопросу найден тот компромисс, который проходит испытание уже на протяжении 200 лет”, - заметил глава украинского правительства, который находится в США с рабочим визитом.