Госкомстат подвел текущие цифры инфляции и роста цен

Инфляция в Украине в ноябре составила 1,8%, в январе-ноябре т.г. - 10,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, цены на продовольственные товары в январе-ноябре т.г. выросли на 2,7%, на непродовольственные - увеличились на 2,4%, на услуги – также выросли на 46,2%.

По данным Госкомстата, среди продовольственных товаров больше всего подорожали фрукты (35,8%), хлеб и хлебобулочные изделия, крупы и бобовые (16%).

В группе непродовольственных товаров наиболее цены повысились на горюче-смазочные материалы (5,6%), печатные издания (4,3%), строительные материалы (4,3%).

Наибольший рост в сфере услуг в январе-ноябре т.г. зафиксирован в сфере тарифов на электроэнергию, газ, тепло и воду (80,3%), тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом (42,1%), сдачу в аренду недвижимости (40,2%), услуги связи – на 30,1%

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в октябре составила 2,6%, в январе-октябре т.г. - 8,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Инфляция в Украине в декабре 2005 года составляла 0,9%, в целом по итогам 2005 года - 10,3%.

В ноябре 2005 года Министерство экономики прогнозировало в 2006 году рост ВВП на уровне 5,8-7%, инфляцию - на уровне 9-11,5%. В январе 2006 года ведомство отозвало свой прогноз для пересмотра и в середине марта ухудшило прогноз инфляции в 2006 году до 11,4-11,6%.

При формировании Госбюджета на 2006 год Кабинет Министров исходил из прогноза роста ВВП в 2006 году 7%, показателя инфляции - 8,7%.