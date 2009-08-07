Сразу два музея войск связи появились в Украине

7 августа в Севастополе в одной из флотских воинских частей откроют Музей истории связи Военно-Морских сил Украины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник организационно-планового отдела - заместитель начальника связи ВМС Вооруженных сил Украины капитан 1 ранга Вячеслав ШЕВЧЕНКО, 7 августа на территории полка связи ВМС Украины состоится торжественное собрание по случаю празднования Дня войск связи Вооруженных сил Украины (сам праздник отмечается 8 августа), и «фишкой» мероприятий станет торжественное открытие Музея истории связи ВМС Украины.

По словам офицера, музей создан с целью увековечить пока еще не очень долгую, но славную историю частей и подразделений связи украинского флота, создававшихся во многих случаях на «пустом месте». В то же время, его экспонатами станут образцы техники связи от времен Великой Отечественной войны до современных образцов, а также экспериментальные, исследовательские образцы. Кроме того, здесь будут размещены фотографии, стенды, которые показывают историю связи ВМС Украины с момента их создания.

По словам капитана 1 ранга, в музее есть также стенд, повествующий об истории связи вообще, с древних времен, когда жгли костры, отправляли гонцов, голубей посылали и так далее.

Идея создания музея принадлежит начальнику Управления связи и автоматизации-заместителю начальника штаба ВМС Украины полковнику Анатолию МАНЖОСУ. В создании музея активное участие приняли старшие офицеры организационно-планового отдела, командование, личный состав полка, ветераны, бывшие командиры частей связи ВМС Украины, начальники управления связи и автоматизации.

Как добавил начальник отдела, подобных музеев нет ни в одном виде Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, экспозиции музея содержат более 40 образцов техники. Кроме познавательной, музей будет также выполнять функцию патриотического воспитания молодежи. Его постоянными посетителями станут военнослужащие срочной службы, школьники и студенты местных учебных заведений.

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6 августа в Полтаве открылся Музей войск связи.

Как сообщил УНИАН представитель пресс-службы горсовета Полтавы, торжественное открытие музея по случаю Дня войск связи состоялось в военной части А3990.

В частности, в музее представлены образцы вооружения профильных частей от послевоенных лет до начала 90-х годов (телефонные аппараты, коммутационное оборудование, средства каналообразования).

Среди экспонатов есть раритеты, а изюминкой музея считают оборудованный командный пункт полка времен Второй мировой войны.

По данным пресс-службы, по смысловой нагрузке и размерам полтавский музей - единственный в войсках связи Украины.

Экспозиция музея будет пополняться и в дальнейшем, кроме того, музей намерены включить в общегородские туристические маршруты.

С открытием музея его инициаторов поздравил начальник связи Вооруженных сил Украины генерал-майор Михаил МАЛЯРЧУК.