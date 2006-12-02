В Хмельницкой области совершено покушение на депутата облсовета

В городе Нетишин Хмельницкой области при попытке убить депутата областного совета К. задержан местный житель.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, он был задержан на месте совершения преступления 1 декабря в 7.15.

Местный житель ворвался в квартиру депутата облсовета, металлической трубой нанес телесные повреждения супруге последнего и выстрелил в хозяина из револьвера “Наган” с глушителем, но не попал.

Предварительно установлено, что нападающий пытался совершить убийство гражданина К. на почве неприязненных отношений.

Оружие изъято. Потерпевшим оказана медицинская помощь без госпитализации.