В Хмельницкой области совершено покушение на депутата облсовета
13:07, 02 декабря 2006Общество
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Преступник ворвался в квартиру
В городе Нетишин Хмельницкой области при попытке убить депутата областного совета К. задержан местный житель.
Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, он был задержан на месте совершения преступления 1 декабря в 7.15.
Местный житель ворвался в квартиру депутата облсовета, металлической трубой нанес телесные повреждения супруге последнего и выстрелил в хозяина из револьвера “Наган” с глушителем, но не попал.
Предварительно установлено, что нападающий пытался совершить убийство гражданина К. на почве неприязненных отношений.
Оружие изъято. Потерпевшим оказана медицинская помощь без госпитализации.
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