Жеваго строит меткомбинат в Венгрии
На согласование ушло почти два года
|Константин Жеваго
Венгерские власти разрешили построить подконтрольной Константину Жеваго компании Vorskla Steel AG металлургический завод. Вчера стало известно, что накануне Vorskla Steel AG был выделен земельный участок площадью 170 га в приграничном с Украиной поселке Захонь. На согласование документации и получение разрешений у компании Жеваго ушло почти два года.
Как заявили в пресс-службе компании, после положительного решения земельного вопроса с венгерскими властями должны начаться переговоры с поставщиками оборудования и строителями. Стоимость проекта оценивается примерно в 650 млн. евро.
Как известно, Константин Жеваго контролирует горнодобывающую компанию Ferrexpo, основным активом которой является Полтавский горно-обогатительный комбинат. Логично, что имея собственное железорудное сырье, группа стремится построить собственный металлургический комплекс. Завод в Венгрии должен завершить создание единой технологической цепочки.