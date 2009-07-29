Жеваго строит меткомбинат в Венгрии

Венгерские власти выделили 170 га земли под строительство меткомбината, главным инвестором которого выступит украинский бизнесмен Константин Жеваго. Об этом пишет "Дело".

Венгерские власти разрешили построить подконтрольной Константину Жеваго компании Vorskla Steel AG металлургический завод. Вчера стало известно, что накануне Vorskla Steel AG был выделен земельный участок площадью 170 га в приграничном с Украиной поселке Захонь. На согласование документации и получение разрешений у компании Жеваго ушло почти два года.

Как заявили в пресс-службе компании, после положительного решения земельного вопроса с венгерскими властями должны начаться переговоры с поставщиками оборудования и строителями. Стоимость проекта оценивается примерно в 650 млн. евро.

Как известно, Константин Жеваго контролирует горнодобывающую компанию Ferrexpo, основным активом которой является Полтавский горно-обогатительный комбинат. Логично, что имея собственное железорудное сырье, группа стремится построить собственный металлургический комплекс. Завод в Венгрии должен завершить создание единой технологической цепочки.