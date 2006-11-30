Янукович получил в Москве ”положительный сигнал”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в Москве получил "позитивный сигнал" на увеличение объемов прокачки нефти в Украину на этот и на следующий годы. Об этом глава правительства сообщил журналистам в ходе рабочего визита в Москву, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что это позволит увеличить объемы переработки нефти на украинских нефтеперерабатывающих заводах.

Он также отметил стремление двух сторон увеличить объемы прокачки газа в Украину.

Глава украинского правительства сообщил, что в ходе переговоров с российским руководством снова была подтверждена заинтересованность Украины в участии в добыче газа на территории России. Он также отметил, что аналогичные переговоры Украина ведет со странами Каспийского региона.