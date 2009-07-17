Мазепа нарвался на конфликт мэра и губернатора

Открытие памятника гетману Украины Ивану Мазепе в Полтаве ко Дню Независимости может не состояться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ в прямом эфире ОГТРК «Лтава».

По его словам, в связи с конфликтом вокруг открытия в Полтаве памятника И.Мазепе между ОГА и мэрией Полтавы дата открытия памятника не является принципиальной.

«Когда это будет - непринципиально. Никто историю и ее героев не перепишет и не замолчит имена тех, кто боролся за независимость Украины. Думаю, потом будет в Полтаве памятник и Петлюре. Стоит ли ставить памятник Ивану Мазепе сейчас? Да, я сам уже имею сомнения и считаю, что с горе руководителем МАТКОВСКИМ (мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ - УНИАН) не стоит. Он недостоин того, чтобы при нем был сооружен памятник. Монумент Мазепе должен быть поставлен при полном согласии. Это очень большая личность для Украины. Это даже вопрос моральный. При аморальных руководителях ставить памятник Мазепе нет смысла!», - заявил В.АСАДЧЕВ.

Он не исключил, что дату установки памятника снова перенесут. (Памятник И.Мазепе планировали открыть в мае 2009 года - к празднованию 300-летия Полтавской битвы. Позже было принято решение, что памятник установят в Полтаве на Соборной площади ко Дню Независимости – УНИАН).

«На сегодня постамент под памятник полностью готов. Практически готова отливка памятника, и теперь только осталось забетонировать участок и поставить памятник. Всех работ осталось на 2-3 недели, не более. Кстати, памятник был готов к установке к 24 июня. Именно тогда и планировалось его поставить. Именно по просьбе МАТКОВСКОГО из-за 300-летия (Полтавской битвы) и чтобы не провоцировать противостояние, мы согласились на День независимости. И МАТКОВСКИЙ клятвенно пообещал, что так и будет, и никаких преград не будет. Но видим, для этого человека его слово – это ничто. Памятник фактически готов, и как решится вопрос, то за неделю-две мы его можем поставить», - считает В.АСАДЧЕВ.

Как сообщал УНИАН, решение об установке памятника И.Мазепе было принято на внеочередной сессии городского совета 22 августа 2008 года. Заказчиком проекта является областная государственная администрация. Однако Полтавский облсовет 25 ноября отказался выделять финансы на возведение монумента И.Мазепе и шведскому королю Карлу XII.

Ранее памятник планировали открыть в мае 2009 года к празднованию 300-летия Полтавской битвы.

Однако позже было принято решение установить памятник И.Мазепе на Соборной площади ко Дню Независимости.

15 июля с.г. горсовет Полтавы определил заказчиком на строительство памятника власти Полтавы. Также депутаты Полтавского горсовета обратились к депутатам Полтавского облсовета в просьбой дать оценку деятельности губернатора и требуют его отставки. Поводом для принятия обращения стали события 14 июля, когда, как утверждают в горисполкоме, был «самовольный захват места для строительства памятника Ивану Мазепе», причастным к которому в горисполкоме считают руководство Полтавской ОГА.

В обращении сказано, что «все попытки депутатского корпуса Полтавы наладить конструктивную работу между городом и областью становятся невозможными не по вине депутатов, так как у руководства ОГА есть большое желание незаконно вмешиваться в осуществление полномочий городской власти».

16 июля чиновники Полтавского горисполкома приостановили работы по строительству памятника И.Мазепе на Соборной площади города.