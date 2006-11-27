“Укрзалізниця” хочет отдать свои вагоны-рестораны в аренду

«Укрзалізниця» рассматривает возможность передачи на конкурсных условиях вагонов-ресторанов (кафе) в аренду сторонним организациям.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе “Укрзалізниці”.

По данным пресс-службы, на данное время администрацией “Укрзалізниці” прорабатываются механизмы предоставления в аренду вагонов-ресторанов (кафе) с учетом соблюдения требований безопасности движения, пожарной безопасности, санитарных требований, гарантии уровня и культуры обслуживания.

На сегодня в хозяйстве “Укрзалізниці” 191 вагон-ресторан и 51 кафе.