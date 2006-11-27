Голову экс-мэра Житомира оценили недорого

Управление Министерства внутренних дел в Житомирской области объявило о вознаграждении тому, кто предоставит информацию о местонахождении бывшего мэра Житомира Георгия Буравкова.

Об этом сообщил источник в областной милиции.

По его информации, сумма вознаграждения будет зависеть от содержания полученной информации и составит 3-10 тыс. гривень.

Милиция также гарантирует сообщившему конфиденциальность.

На розыск и задержание Буравкова ориентированы УМВД всех областей, городов Киева и Севастополя, а также Государственная пограничная служба.

Как сообщалось, в конце ноября суд вынес постановление о задержании Буравкова для определения ему в судебном порядке меры пресечения.

Прокуратура Житомирской области 17 ноября вынесла постановление о привлечении Буравкова в качестве обвиняемого по подозрению в хищении более 6 млн. долларов кредитов Европейского банка реконструкции и развития, которые предоставлялись Украине для развития малого и среднего бизнеса под гарантии правительства, начиная в 1995 года.

По данным прокуратуры, подконтрольные Буравкову предприятия по изготовлению мебели получили 3 кредита, сумма невозвращенных долгов и процентов по которым превысила 6 млн долларов.

Уголовное дело было возбуждено Генпрокуратурой в 2003 году и передано для проведения следствия прокуратуре Житомирской области.

По данным зампрокурора области Владимира Кобернюка, изделия мебельных предприятий, подконтрольных Буравкову, реализовывались в Житомире, Киеве, а также в Москве, других городах России и в Англии под торговой маркой «Интерстиль».

Буравков был мэром Житомира с 2002 по 2006 год.

Обком со ссылкой на Украинские новости