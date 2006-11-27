”Танок На Майдані Конго” представит ШоПопалоШоу в УНИАН

28 ноября в 13-00 в УНИАН состоится пресс-конференция по случаю празднования «10 сезонов Танок На Майдані Конго». Кроме подведения итогов ТНМК презентуют всем «ШоПопалоШоу» - фильм-историю о жизни ТНМК в трех частях, сборник всех клипов ТНМК на DVD и собственное переиздание всех альбомов ТНМК - «Limited Edition» с новыми бонусами; состоится награждение победителей конкурса на лучший рисунок для футболки с символикой ТНМК. 30 ноября в ресторане “Оазис” развлекательного комплекса “Ультрамарин” в 20-00 состоится праздничный концерт, посвященный 10-му сезону ТНМК (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 (050) 462-39-34, e-mail: promo@andartists.com. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.