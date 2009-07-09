Кто строится на территории Никитского ботанического сада?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Генеральной прокуратуры завершить расследование уголовного дела по факту незаконного строительства на территории Никитского ботанического сада.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время совещания по вопросам развития природно-заповедного дела в Волынской области.

В.ЮЩЕНКО заметил, что, невзирая на многочисленные поручения как Президента, так и правительства, до сих пор не утверждены границы Никитского ботанического сада.

Президент напомнил, что сегодня на территории Никитского ботанического расположились не только частные дома, но и целые гостиничные комплексы. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного строительства на территории ботанического сада гостиничных сооружений.

Кроме того, в подготовленном Украинской академией аграрных наук (УААН) обосновании уточнения природоохранного статуса земельных участков приведены завышенные площади участков, с которых предлагается снять статус земель природно-заповедного фонда. Принятие такого решения привело бы к значительному (на 25%) сокращению площади Никитского ботанического сада.

Обращаясь к представителю Генеральной прокуратуры, В.ЮЩЕНКО отметил, что через тридцать дней в этом вопросе должна быть поставлена точка. По его убеждению, виновные в этой ситуации должны быть наказаны.

«Хочу поинтересоваться у Украинской академии аграрных наук, в подчинении которой находится сад: как такое могло произойти? Если вы не можете сохранить наше национальное достояние, то лучше передать Никитский ботанический в управление Минприроды», - обратился Президент к присутствующему на совещании вице-президенту УААН.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что через 10 дней хочет видеть позицию Академии по этому вопросу.

По словам Президента, значительная часть учреждений природно-заповедного фонда функционирует без проектов организации территорий, которые должны разрабатываться для их охраны, воссоздания и рекреационного использования. Следовательно, Президент требует до конца 2010 года в сотрудничестве с ОГА и органами местного самоуправления обеспечить установление в натуре границ заповедников и парков, а также изготовление документов, подтверждающих право на предоставленные им земельные участки.

По его убеждению, неупорядоченность земельных вопросов создает предпосылки для нарушений природоохранного законодательства на территориях природно-заповедного фонда. Органы местного самоуправления и исполнительной власти принимают противоправные решения относительно выделения земельных участков за счет земель природно-заповедного фонда. Так, в 2007-2008 годах Алупкинский городской совет незаконно раздал под застройку значительные площади Ялтинского горно-лесного государственного заповедника. Осуществлено незаконное отчуждение земель площадью около 1 га для строительства рекреационного комплекса, выданы разрешения 29 гражданам на составление землеустройства относительно отведения земельных участков для строительства общей площадью 1,4 га. Президент высоко оценил то, что на протяжении 2008-2009 годов по протестам органов прокуратуры отменено 120 решений местной власти о предоставлении земельных участков на заповедных территориях. Он призвал довести это дело до логического конца.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, нельзя оставлять вне поля зрения и неединичные случаи самовольного захвата земельных участков на заповедных территориях. Он обратился с просьбой к Генпрокуратуре обеспечить жесткий контроль над соблюдением природоохранного законодательства.