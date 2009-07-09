Киевсовет приравнял интернет-клубы к алкоголю и сигаретам

Киевский городской совет запретил продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий, а также размещение компьютерных и интернет-клубов на территории учреждений здравоохранения коммунальной собственности столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

Депутаты запретили Киевской горгосадминистрации предоставлять в аренду помещения в учреждениях здравоохранения предприятиям, учреждениям и организациям, которые осуществляют торговлю алкогольными и табачными изделиями и размещают компьютерные и интернет-клубы.

Предусматривается, что реализация решения будет способствовать улучшению ситуации в учреждениях здравоохранения, урегулирует вопросы дисциплины в медучреждениях.