Женщины обязаны уходить с госслужбы раньше мужчин (фото)

Нина ГАРКАВАЯ не может исполнять обязанности председателя Сумской областной государственной администрации, так как достигла предельного возраста пребывания на государственной службе для женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН.

По его словам, после 8 ноября, когда Н.ГАРКАВАЯ достигла предельного возраста пребывания на государственной службе для женщин, она не может исполнять обязанности губернатора. Кроме того, сказал И.ПУКШИН, вопрос о продолжении срока пребывания на госслужбе не был решен, а Кабинет министров не внес Президенту представление относительно освобождения Н.ГАРКАВОЙ от должности.

Он сообщил, что 15 ноября Президент Виктор ЮЩЕНКО соотвествующим указом обратился к правительству, однако до сих пор указ не выполнен. "На сегодняшний день Н.ГАРКАВАЯ де-юре не может осуществлять какие-либо действия от имени председателя администрации", - заявил И.ПУКШИН. По его словам, поэтому Президент назначил исполняющим обязанности председателя Сумской обладминистрации первого заместителя Н.ГАРКАВОЙ – Владимира САПСАЯ.

По словам И.ПУКШИНА, Н.ГАРКАВУЮ никто не выдворял из Секретариата Президента, о чем она говорила ранее. Он назвал такие заявления «полной чушью».

Президент Украины Виктор Ющенко и председатель Сумской облгосадминистрации Нина Гаркава открывают Сумской кардиодиспансер 10 марта с.г., фото с Официального интернет-представительства

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Президент своим Указом “О внесении представления об увольнении Н.ГАРКАВОЙ” поручил Кабмину внести в недельный срок представление об освобождении Н.ГАРКАВОЙ от должности председателя Сумской ОГА в связи с достижением предельного возраста прохождения государственной службы. В документе напоминается, что указом Президента Украины от 13 декабря 2005 года №1742 на должность председателя Сумской областной государственной администрации была назначена Н.ГАРКАВАЯ. 8 ноября 2006 года она достигла предельного возраста пребывания на государственной службе для женщин, определенного статьей 23 Закона «О государственной службе», что согласно пункту 3 части первой статьи 30 этого же закона является основанием для прекращения государственной службы.

22 ноября Н.ГАРКАВАЯ заявила, что не считает себя освобожденной от должности губернатора, а указ о ее отставке назвала попыткой "подставить Президента".

Сегодня, 24 ноября, В.ЮЩЕНКО своим указом отменил все распоряжения председателя Сумской ОГА Н.ГАРКАВОЙ, изданные после 8 ноября 2006 года.

Кроме того, другим указом Президент поручил первому заместителю председателя Сумской государственной администрации В.САПСАЮ временно исполнять обязанности председателя Сумской ОГА.