Через 6 лет Киев захлебнется мусором?!

Мусоросортировочная станция “Гринко” не имеет мощностей для приема всего мусора из Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО после рабочего совещания с выездом на мусоросортировочную станцию «Гринко» и полигон № 5.

Посетив мусоросортировочную станцию, А.ГОЛУБЧЕНКО объяснил журналистам, почему в Киеве не вывозится мусор и почему через шесть лет над столицей нависнет угроза утонуть в грязи и отходах.

«Главная причина, если оторваться от всех технологий и сказать, почему город потопает в мусоре, то можно сказать – низкие тарифы. Никто не хочет вывозить мусор по существующим тарифам. Даже после повышения тарифов, в которых увеличился, в том числе, тариф на вывоз мусора, они пока не удовлетворяют перевозчиков», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, мусоросортировочная станция «Гринко» создана именно для того, чтобы уменьшить объем мусора, который попадает на полигоны. На станции отходы прессуются и упаковываются, а потому должны занимать намного меньше места на свалках. Но, как объяснил первый заместитель мэра, на полигоне № 5 не построена площадка, где можно было бы хоронить прессованный мусор.

«На «Гринко» перестали прессовать мусор, поскольку им некуда это девать. А та часть, которая должна сжигаться на заводе «Энергия», не перерабатывается, поскольку завод использует свою мощность на 100%, а эта продукция прошла операцию, она получила добавленную стоимость и за это надо платить. Но заводу это экономически невыгодно, поскольку есть достаточно дешевой продукции, чтобы работать на полную мощность и зарабатывать больше денег. И если город хочет, чтобы завод взял еще 100 тонн переработанной продукции, то надо компенсировать заводу добавленную стоимость», - рассказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, что технология вывоза, переработки и захоронения мусора не завершена - на полигоне не построено хранилище и, кроме того, необходимо построить еще хотя бы одно предприятие, которое бы могло сжигать еще 300-500 тыс. тонн мусора в год.

«Энергия» может сжигать только 220 тысяч тонн в год. То есть, если построить завод еще на 500 тонн, то мы могли бы сжигать хотя бы половину выбрасываемого мусора», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, подписано распоряжение, и в бюджет на 2007 год закладываются средства под технико-экономическое обоснование строительства завода по переработке и сжиганию мусора мощностью 500 тыс. тонн в год. Пока это делается за счет бюджета, но планируется привлекать инвесторов.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что проблемные вопросы должны решаться своевременно, их нельзя откладывать. Полигон № 5 сможет принимать мусор еще 5-6 лет, а затем его просто некуда будет вывозить из города. «У нас есть еще 6 лет для решения этой проблемы, а лучше – три года... А сейчас для киевской власти очень важно сделать все, чтобы уже вывозился мусор и продлить срок работы этих полигонов. Кроме того, необходимо удовлетворить потребности людей, проживающих живут возле полигонов, которые нам выставляют очень серьезные претензии. Ведь сейчас полигон практически закрыт областной прокуратурой и работает на «птичьих правах», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.