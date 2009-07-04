Еще 230 человек получили гражданство Украины

Как сообщает Служба по вопросам гражданства Секретариата Президента Украины, 2 июля глава государства подписал указы о принятии к гражданству Украины 230 человек, из них 8 несовершеннолетних. К гражданству приняты представители 36 национальностей, самые многочисленные из которых русские (37%), армяне (17%), грузины (9%), азербайджанцы (5%), молдаване (3%).

На протяжении текущего года согласно решениям Президента принят к гражданству Украины 2 021 человек.

Всего в этом году в соответствии с решениями Президента Украины, органов внутренних дел обрели гражданство Украины более 14 тысяч человек. Прекращено гражданство Украины 3 тысяч 239 человек.