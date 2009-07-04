В Китае начнут продажу стоячих мест в самолетах

Китайская частная авиакомпания Spring Airlines намерена начать продажу "стоячих" билетов на свои рейсы, сообщает немецкая Die Welt со ссылкой на китайский телеканал CCTV.

Компания располагает флотом из 13 пассажирских самолетов, однако, по словам ее представителей, этого недостаточно, чтобы справиться с растущим потоком пассажиров.

Spring Airlines уже заказала 14 новых самолетов, однако сможет получить первый из них не раньше следующего года.

Между тем введение стоячих мест поможет продавать на 40 процентов больше билетов на каждый самолет, чем сейчас.

Кроме того, такая форма перевозки пассажиров поможет компании сэкономить 20 процентов на расходах.

Как точно будут выглядеть стоячие места, пока неизвестно. По словам представителей Spring Airlines, они чем-то будут напоминать табурет в баре: ремень безопасности будет охватывать бедра стоящего пассажира.

Лента.ру