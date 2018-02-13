Мероприятия по чествованию участников боевых действий на территории других государств и 29-й годовщине вывода войск из Афганистана в Житомире продолжатся завтра, 14 февраля.

Сегодня в Житомире начались мероприятия по чествованию воинов-афганцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 29-й годовщины вывода войск из Афганистана, в Житомире состоялось расширенное заседание Житомирского городского союза ветеранов афганской войны. Этому союзу сегодня исполнилось 30 лет.

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В начале мероприятия его участники минутой молчания почтили память погибших и умерших ветеранов афганской войны.

«Сегодня для нас знаменательная дата – 30 лет со дня создания Житомирского городского союза воинов-интернационалистов, которая в 2016 году изменила свое название на Житомирскую городской союз ветеранов афганской войны», - сообщил председатель Житомирского городского союза ветеранов афганской войны Юрий Панасюк.

За проявленное мужество и героизм, верность военной присяге, значительный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Украины, развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин по представлению Житомирского городского союза ветеранов афганской войны вручил памятные награды активистам ветеранского движения. Также на мероприятии были вручены другие награды и грамоты.

«Мы должны уделять одинаковое внимание к участникам боевых действий разных времен. Ни один, кто находился в «горячих точках», не должен быть забытым. Мы должны помнить о воинах-афганцах, чтобы потом не забыть воинов антитеррористической операции», - сказал Сухомлин.

Во время встречи обсуждались вопросы развития ветеранского движения в городе, социальной защиты участников боевых действий и патриотического воспитания молодежи.

Мероприятия по чествованию участников боевых действий на территории других государств и 29-й годовщины вывода войск из Афганистана в Житомире продолжатся завтра, 14 февраля.